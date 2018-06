An der Kreuzung Hopfenstraße/Tettnanger Straße sind am Mittwoch in Tettnang gegen 14.30 Uhr zwei Autos kollidiert. Ein 53-jähriger wollte von der Hopfenstraße kommend die Kreuzung Richtung Hegenenstraße überqueren. Dabei missachtete er aber die Vorfahrt einer 59-jährigen Frau, die auf der Landesstraße 333 stadteinwärts fuhr. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro.