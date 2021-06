52-Jähriger übersieht in Tettnang abbiegenden Renault

Mehrere Tausend Euro Sachschaden hat ein 52-jähriger VW-Fahrer am Donnerstag gegen 16.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Lindauerstraße in Tettnang zur B 467 verursacht.

Wie die Polizei berichtet, hielt er zunächst an der Stoppstelle an und fuhr dann nach links in Richtung Kressbronn auf die Bundesstraße ein. Dabei übersah er den Renault eines 39-jährigen Vorfahrtsberechtigten, der aus Ravensburger Richtung nach links abbiegen wollte.

Durch die Kollision im Einmündungsbereich entstand an beiden Fahrzeugen jeweils rund 4000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.