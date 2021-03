500 Osterhasen suchen neue Besitzer

Der Lionsclub Tettnang-Montfort verkauft auf den Märkten in Tettnang, Eriskirch, Langenargen 500 Osterhasen zu sechs Euro je Stück aus hochwertiger Schokolade zugunsten der Urmel Kinder-Krebshilfe Urmel. Großzügige Spender tragen dazu bei, dass der gesamte angestrebte Erlös von 3000 Euro der Kinderkrebshilfe zugute kommt, heißt es in der Pressemitteilung.

Fleißige Damen und Herren des Clubs gestalteten und verpackten die Osterhasen und bieten sie nun auf den Märkten zum Kauf an. Bereits am Samstag, 13. März, werden die Osternester auch auf dem Tettnanger Städtlesmarkt erhältlich sein. Am Freitag, 12. März, gibt’s die Hasen außerdem auf dem Markt in Eriskirch.

Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, verändert sich das Leben der betroffenen Familie auf einen Schlag, erklärt der Lionsclub weiter. Die ganze medizinische Fürsorge und Fachkompetenz richtet sich auf den kleinen Patienten. Aber nicht nur er, die ganze Familie , Eltern und Geschwister, sind betroffen, sind erheblichen seelischen, sozialen und finanziellen Belastungen ausgesetzt.

Die Urmel Kinder-Krebshilfe unterstützt hier nach Kräften durch menschliche und oft auch finanzielle Zuwendungen. „Deshalb will der Lionsclub durch seine Aktion die hervorragende Arbeit der Kinder-Krebshilfe unterstützen. Helfen auch Sie durch den Kauf der Osterhasen“, heißt es abschließend in der Mitteilung.