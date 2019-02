500 Kinder genießen Hallenfußball

Bereits Mitte Januar ist in der Mehrzweckhalle in Obereisenbach das 25. Junioren-Hallenfußballturnier des SV Tannau ausgetragen worden. Laut Pressemitteilung traten insgesamt 50 Mannschaften aus unterschiedlichen Bezirken in der Altersklasse vier bis 15 Jahre gegeneinander an.

Eröffnet wurde das Turnier mit den E-Junioren, bei denen der SV Haslach als klarer Sieger im Endspiel mit 4:2 gegen den SG Horgenzell hervorging. Weiter ging es mit den D-Junioren, bei denen sich die SG Argental gegen die neun anderen Jugendteams an die Spitze spielte. Mit einem 3:1 im Endspiel erkämpfte sich die SG Waldburg/Ankenreute/Grünkraut bei den C-Junioren den Turniersieg.

Am Sonntag starteten die Bambini. Ihre Mannschaften wurden in leistungsstark und leistungsschwach unterteilt. So hatten alle Nachwuchskicker viel Spaß am Turnier. Bei der Siegerehrung wurde zusätzlich der jüngste Spieler gekürt. Der war vier Jahre alt und kam von der SG Aulendorf war. Im Anschluss wurde das F1-Juniorenturnier ausgespielt. Hier hatte die SG Argental die Nase vor dem SV Haslach und gewann das Turnier mit einem 2:0-Sieg.

Zum Abschluss des Turnierwochenendes spielten die F2-Junioren, bei denen sich wiederum die SG Argental mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den ASV Wangen durchsetzte.

Als Preis gab es in diesem Jahr für jedes Kind einen tollen Sportbeutel, der vom Hauptsponsor zur Verfügung gestellt wurde. Darüber hinaus verloste dieser bei jedem Turnier 100 Euro für die Mannschaftskassen, was bei den Beteiligten super ankam. Insgesamt besuchten rund 500 Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern das Turnier.

Die lachenden Gesichter der Verantwortlichen rund um Jugendleiterin Melanie König und dem Vertreter des Hauptsponsors sprachen für ein gelungenes Turnierwochenende, wie der SV Tannau abschließend mitteilt.