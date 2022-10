50 Jahre futronic – von der Garagenfirma zum Global Player

Die Firma futronic hat am Dienstag ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Im Rahmen der Jubiläumszeremonie auf dem Betriebsgelände in Bürgermoos gab es Glückwünsche und eine Menge Lob für die erfolgreiche Unternehmensgeschichte der im Jahre 1972 gegründeten GmbH.

„In den vergangenen Jahrzehnten sind wir von einem kleinen Nischenbetrieb zu einem mittelständischen Unternehmen gewachsen, das weltweit erfolgreich tätig ist – darauf können wir stolz sein.“ Mit diesen Worten eröffnete Michael Preuß, Geschäftsführer von futronic, die Feierlichkeit zum 50-jährigen Bestehen der Tettnanger Traditionsfirma. Preuß dankte den rund 90 Mitarbeitern seines Unternehmens, mit deren Hilfe futronic zu einer global agierenden und innovativen Firma herangewachsen sei, die heute zu den weltweit führenden Anbietern im Bereich komplexer Automatisierungslösungen für Maschinen- und Anlagenbauer für die Glas produzierende Industrie zähle. Eine Erfolgsgeschichte, die zum Zeitpunkt der Firmengründung durch den Tettnanger Gebhard Funk im Jahre 1972, niemand vorhersehen konnte.

Tettnang „lebt von Vielzahl an mittelständischen Unternehmen“

Bürgermeister Bruno Walter, der das Jubiläum gemeinsam mit Vertretern des Landkreises und der IHK mitgestaltete, betonte die herausragende Bedeutung, die Unternehmen wie futronic für den Wirtschaftsstandort Tettnang haben. „Unsere Stadt lebt von einer Vielzahl an mittelständischen Unternehmen“, sagte Walter, der die Geschäftsführung von futronic um Michael Preuß und Christian Benz seit seinem Amtsantritt vor 15 Jahren regelmäßig besucht hat.

Die Entwicklung, die die Firma seither genommen hat, sei absolut positiv, so Walter weiter. „Inzwischen zählt futronic zu jenen Tettnanger Unternehmen, die auch auf dem weltweiten Markt erfolgreich tätig sind.“ Auf diese Global Player seiner Stadt ist Bruno Walter stolz. Sie gelte es, ebenso wie die vielen anderen Tettnanger Unternehmen, ob groß oder klein, auch in Zukunft zu fördern, damit die Stadt ein erfolgreicher und attraktiver Wirtschaftsstandort bleibe.

In Bürgermoos möglich: alles unter einem Dach

futronic ist noch immer stark in der Region verwurzelt, auch wenn das Unternehmen inzwischen mit Partnern aus aller Welt kooperiert. Alle Prozessschritte – von der Entwicklung, Programmierung, Fertigung, Prüfung bis hin zur Endabnahme der Produkte – finden unter einem Dach statt. Dies sorgt dafür, dass futronic ein vielfältiger Arbeitgeber für die Stadt Tettnang ist. Auf die Ausbildung des Nachwuchses wird viel Wert gelegt.

Aus der einstigen Garagenfirma von Gründer Gebhard Funk ist in den fünf Jahrzehnten ein Global Player geworden, der heute mehr als 1000 Anlagen auf allen Kontinenten betreut. Diese Erfolgsgeschichte sei laut Sönke Voss, welcher der futronic-Geschäftsführung namens der IHK eine Jubiläumsurkunde überreichte, nur durch das tägliche Engagement vieler einzelner Mitarbeiter möglich gewesen. „Außerdem wurden bei futronic stets die richtigen Weichen gestellt, um erfolgreich zu bleiben – auch in beschwerlichen Zeiten.“

Erfolg über Jahrzehnte – das ist die Kunst

Wie schwierig es ist, über viele Jahrzehnte hinweg erfolgreich zu wirtschaften, hob auch Bruno Walter hervor. „Um ein Unternehmen zu gründen, braucht es viel Mut und Energie.“, sagte er. „Die viel größere Kunst ist es dann aber, die Geschichte, die mal erfolgreich begonnen hat, auch erfolgreich fortzuführen.“

Michael Preuß und Christian Benz, die Geschäftsführer von futronic, hoffen nun darauf, dass es ihnen gelingt, die Geschichte ihres Unternehmens auch in Zukunft erfolgreich weiterzuschreiben. Ihre Prognose ist jedenfalls optimistisch, trotz der wirtschaftlichen Nachwirkungen der Pandemie und steigender Energiepreise. Dies liegt vor allem an zwei Gründen: der boomenden Glasindustrie, die trotz Polykrise wächst, und den vielen engagierten Mitarbeitern von futronic, auf die sich die Firmeninhaber auch in Zukunft werden verlassen können.