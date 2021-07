Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die vergangenen drei Sonntage war es dann so weit: In sechs Gemeinden und in sieben Gottesdiensten feierten die Kinder das Fest ihrer Heiligen Erstkommunion. Doch normale Planung und Durchführung des dazugehörigen Programms waren immer wieder zu überprüfen.

Die erste Besonderheit war bereits der Elternabend, der unter den Hygieneregeln der Zeit in der Kirche St Petrus und Paulus in Laimnau stattfand. Neben Begrüßung und kurzer Erläuterung des Erstkommunionmottos standen besonders die Aufgaben, die die Eltern in ihrer Gemeinde übernehmen, im Vordergrund. Ab September 2020 bereiteten Frau Michaela Hertnagel, Gemeindereferentin, und Pfarrer Simon Hof im Religionsunterricht mit auf die Erstkommunion vor.

Nach Weihnachten kam dann alles ganz anders: Aufgrund der Corona- Pandemie kam Stillstand ins gesellschaftliche Leben und die Kindergruppen, in denen sich die Kinder zur Vorbereitung hätten treffen sollen, konnten nicht stattfinden. Ende Januar entschied das Pastoralteam, die Vorbereitung umzustrukturieren und Termine zu verschieben:

So trafen sich die Kinder nach den Osterferien wöchentlich mit Frau Hertnagel zu Wortgottesfeiern, die auf die Erstkommunion vorbereiteten. Die Kinder aus Tannau, Krumbach, Obereisenbach, Hiltensweiler und Laimnau trafen sich in Laimnau, Neukirch, Wildpoltsweiler und Goppertsweiler in Neukirch. Die Erstkommunionen wurden auf Sommer verlegt. Dabei traf das Motto „Jesus mit dir auf einer Welle“ – Symbol Boot genau den Zahn der Zeit: Die Bibelstelle vom „Sturm auf den See“ zeigt eindeutig, dass Jesus mit uns unterwegs ist, egal wie es im Leben zugeht, symbolisch gesprochen, ob hohe Wellen einen auf einem Boot durchschütteln oder sanfte einen durchs Leben tragen.

Im Auftaktgottesdienst nach den Osterferien erneuerten die Kinder ihr Taufversprechen. Ab da sah man Kinderstrahlen auf Fischen und Booten in den Kirchen auf Plakaten, nachgestellten Bachläufen oder sogar auf einem Playmobilschiff. Bei einem zweiten Elternabend, dieses Mal digital, brachte Pfarrer Hof den Eltern das Thema „Buße/Beichte/ Sakrament der Versöhnung näher, da auch die Erstkommunionkinder dieses Sakrament im Laufe der Vorbereitung empfangen durften.

Wer eine Erstkommunionkerze selbst erstellen wollte, bekam den passenden Baukasten zum ausgesuchten Motiv von Frau Zita Fässler zugestellt.

Nach den Pfingstferien war es dann so weit: An den Erstkommuniontagen versammelten sich die Kinder mit Pfarrer Hof oder Pfarrer Angelo sowie hier und da mit Frau Hertnagel zur Einstimmung auf ihren Festgottesdienst. Dort wurde ihnen das Kreuz, das Geschenk der Kirchengemeinde, umgehängt und gesegnet.

Pfarrer Hof und Pfarrer Angelo zelebrierten die lebendig gestalteten Erstkommunionfeiern, deren Grundlagen von Gemeindereferentin Hertnagel erstellt wurden.

Die Kinder gestalteten die Gottesdienste mit, ebenso verschiedene Musikgruppen, die auch wieder von Gemeindegesang begleitet werden konnte – denn eine Woche vorher kam die Erlaubnis, im Gottesdienst wieder singen zu dürfen. Hinterher durfte auch hier und da das Ständchen des Musikvereins nicht fehlen. Der Tag endete mit der gemeinsamen Dankandacht.

Nicht nur das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Argental, sondern alle Gottesdienstbesucher freuen sich, wenn viele Kommunionkinder den Weg zur großen Ministrantengemeinschaft finden.

Die Kinder dürfen sich dort mit ihren Fähigkeiten einbringen und so immer wieder spüren: Jesus mit dir auf einer Welle – und auch wir alle, die wir an den dreieinigen Gott glauben, sind eingeladen, nach diesem Motto unser Leben auszurichten.