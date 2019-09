43 junge Leute starten bei ifm in Tettnang

58 Auszubildende und Duale Studenten in 21 Ausbildungsberufen und zwölf Studiengängen gehören ab sofort zur ifm-Gruppe. Am 2. September startete der Nachwuchs in die berufliche Zukunft bei ifm. Eine kleine Neuheit dabei: Dieses Jahr startet die Ausbildung an drei Standorten, teilt ifm in einem Schreiben mit.

26 Auszubildende und 17 Dualstudenten in 19 Ausbildungs- und Studienberufen setzten ihren ersten Karriereschritt am Bodenseestandort Tettnang. An ihrem ersten Tag erhielten sie nach der Begrüßung die Gelegenheit, sich gegenseitig und das Unternehmen kennenzulernen. Nachdem die neuen ifm'ler ihre Durchlaufpläne bekommen und Berufsschultage erfahren hatten, wurden ihnen die Seminartage vorgestellt. Doch bevor es richtig für sie losging, wurden die Neuankömmlinge an ihrem zweiten Tag in Outlook und SharePoint geschult, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens weiter.

Am neuen Standort in Siegen starteten zwei DH-Studenten der Wirtschaftsinformatik, zwei IT-Systemkaufleute und ein Fachinformatiker für Systemintegration ihre Ausbildungen bereits am 1. August. Dort unterstützen sie seitdem „The SUMMIT“, das Software- und Technologiezentrum der ifm-Gruppe und erhielten schon als Willkommensgeschenk einen Rucksack mit dem SUMMIT-Logo.

In Essen heißt die ifm-Gruppe zehn Azubis in vier Ausbildungsberufen willkommen. Neben fünf Industriekaufleuten und drei Elektronikern für Automatisierungstechnik stießen noch eine Fachkraft für Lagerlogistik sowie ein Mediengestalter in Digital und Print hinzu.

Nach dem Kennenlernen in den ersten zwei Tagen wird der Austausch mit den Azubis aus Essen, Siegen und Tettnang des ersten und zweiten Lehrjahres bei einer Fahrt zum Produktionsstandort in Tettnang vertieft werden können, heißt es in der Mitteilung abschließend.