41 Kinder aus acht Gemeinden feiern gemeinsam

Unter dem Motto: „Jesus, erzähl uns von Gott“ haben 41 Kinder der acht Gemeinden der Seelsorgeeinheit Argental ihre Erstkommunionvorbereitung erlebt. Diese wurde zwar im März coronabedingt unterbrochen, doch das Wissen, dass aufgeschoben nicht aufgehoben bedeutete, ließ die Hoffnung auf ein schönes Fest nicht komplett schwinden.

An den vergangenen beiden Sonntage war es dann so weit: In vier Gemeindegottesdiensten feierten die Kinder das Fest ihrer Heiligen Erstkommunion. Wie das Büro der Seelsorgeeinheit Argental berichtet, hatten Gemeindereferentin Michaela Hertnagel und Pfarrer Simon Hof die Kinder im Religionsunterricht schon seit September 2019 auf die Erstkommunion vorbereitet, unter anderem mit den Themen „Gottesdienstablauf“, „Versöhnung“ mit der Vorbereitung auf die Erstbeichte und „Bedeutung der Eucharistiefeier für uns Christen“. Ab Januar 2020 bis Mitte März und nochmals Mitte September fanden die Kindergruppenstunden statt. Mit Materialien vom Pastoralteam bereiteten 13 Gruppenleiterinnen, Mütter der Kinder, die Mädchen und Jungen auf die Erstkommunion vor.

Dabei ging es immer wieder darum zu sagen: „Jesus, unser Freund, unser Bruder und Begleiter, erzähl’ uns von Gott. Von Gottes Liebe, die wir geschenkt bekommen, dürfen wir Tag für Tag als Kinder Gottes hören und erfahren.“

Im Auftaktgottesdienst Ende Januar erneuerten die Kinder ihr Taufversprechen. Auch für die Eltern gab es Informationen und Input zum Thema der Kommunion und zum Thema Versöhnung innerhalb der Elternabende.

Wer wollte, durfte seine Erstkommunionskerze im Gemeindehaus Neukirch gestalten. Angeboten mit selbstkreierten Vorschlägen wurde das Ganze von Zita Fässler mit Team. Doch kaum war die Erstbeichte vorüber, kamen die Corona-Kontaktbeschränkungen und die letzten Gruppenstunden sowie die Kar- und Ostertage durften nicht gefeiert werden. Doch die ein oder andere Familie nahm das ausgelegte Angebot „Gottesdienste für zu Hause“ an.

Im Juli konnten dann die Vorbereitungen wiederaufgenommen werden und nach kleiner Sommerpause ging es ab Anfang September zum Endspurt. Wenn manches auch nicht erlaubt war, spürte man die Freude darüber, jetzt endlich feiern zu dürfen.

An den Erstkommunionstagen versammelten sich die Kinder entweder mit Pfarrer Hof oder Pfarrer Angelo und Michaela Hertnagel zu einer kleinen Einstimmung. Dort wurde den Kindern ein Bronzekreuz, das Geschenk der Kirchengemeinde, umhängt

Trotz Einschränkungen und coronabedingten Regeln strahlten die Kinder während den Feiern.

Neben den Zelebranten Pfarrer Hof und Pfarrer Angelo durften die Kinder Gebete vortragen und den Gesang der musikalischen Begleitungen mit Klatschen unterstreichen. Der Tag endete mit der gemeinsamen Dankandacht.

Zum Abschluss sind nun alle Kommunionkinder der Seelsorgeeinheit Argental zum Kommunionausflug ins Kloster Bonlanden eingeladen, dort ist neben dem Besuch der Hostienbäckerei auch eine Klosterrallye geplant.

Nicht nur das Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Argental, sondern Gläubige der ganzen Seelsorgeeinheit freuen sich, wenn viele Kommunionkinder den Weg zur großen Ministranten – Gemeinschaft finden. Denn jeder von uns sei Tag täglich dazu berufen zu sagen: „ Jesus, erzähl uns von Gott!“, schließt die Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit.