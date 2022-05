40 Kartons und fast 2000 Euro bei Ukraine-Aktion der Klasse 7b gespendet

Der Krieg in der Ukraine ließ auch die Schülerund Schülerinnen der Klasse 7b des Montfort-Gymnasiums Tettnang nicht unberührt und es war klar, auch die Klasse 7b möchte ihren Beitrag leisten und helfen. Daher organisierten sie zusammen mit ihren Eltern und Mario Grau, Filialleiter des Kauflands Bürgermoos, für vergangenen Samstag eine Spendenaktion.

Gesammelt wurden Sachen- und Geldspenden für ein zerstörtes Waisenhaus in Charkiw. Dafür wurde zusammen mit Thomas Ruf aus Meckenbeuren eine Bedarfsliste erstellt mit den am dringendsten benötigten Artikeln. Ruf war bereits mehrfach zusammen mit dem Tettnanger Christof Ronge vor Ort und kennt die Not im Waisenhaus aus eigener Erfahrung.

Freundlich sprachen die engagierten Schüler vor dem Kaufland an, berichteten kurz, wofür sie sammelten und verteilten die Bedarfslisten. Mit großzügigen Einkäufen bestückten die Kunden nach Verlassen des Kauflands die vorbereiteten Kartons. Zusätzlich unterstützten zahlreiche Kunden die Aktion mit Geldspenden. Auch darüber freuten sich die fleißigen und motivierten Schüler, genauso wie Thomas Ruf und Christof Ronge, die damit noch die nötigen Medikamente für das Waisenhaus kaufen können.

Ein erfolgreicher Tag ging nach acht Stunden mit 40 gefüllten Kartons an Sachspenden und 1946 Euro Geldspenden zu Ende. Die nächste Fahrt von Ruf und Ronge in die Ukraine wird voraussichtlich im Juni stattfinden. „Wir hoffen, dass wir den Kindern ein kleines Lächeln mit unserer Aktion in die Gesichter zaubern können“, so die 7b unisono.