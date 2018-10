Die Städtische Galerie in Tettnang ist immer wieder für positive Überraschungen gut. Dass bei der Vernissage am Sonntagmorgen kaum Tettnanger zu sehen waren, war wohl alleine dem noch schönen Herbstwetter anzulasten – Hiesige können auch noch später kommen, so es nicht beim guten Vorsatz bleibt, und das wäre schade. Allein das Motto „4 Künstler / 2 Häuser / 1 Ausstellung“ sollte neugierig machen, noch dazu, wo nach der Idee von Natascha Bruns erstmals die Orangerie oder anders gesagt das Schießhaus im Schlosspark bespielt wird.

Von allen vier Künstlern, die in der Galerie je einen Raum bekamen, sieht man unten durch Gucklöcher Exponate in vier einzelnen Kojen, deren farbiges Licht auch am Abend zu sehen ist. Was reizt vor allem Männer mehr als ein Blick durchs Loch im Bauzaun? Humor steckt hinter der durchdachten Konzeption.

Mit einer deutschlandweiten Ausschreibung wurden die Künstler gesucht, die beide Örtlichkeiten bespielen wollten, Thema war Mensch und Natur, Mensch und Tier. Eine Ausstellung mit Humor, die zu eingehender Betrachtung reizt.

Nicht nur Humor steckt in den „Schweinereien“ von Corinna Theuring. Sie stammt aus Wangen, hatte aber von Halberstadt im Harzvorland die weiteste Anreise. Vor dem Akademiestudium in München hat sie in Landshut die Berufsfachschule für Keramik besucht und ist bei der Keramik geblieben, ihre sehr konkret anmutenden „Schweinderln“ sind aus Ton und glasiert. Ihr Thema, die „arme Sau“, beleuchtet das Streben des Menschen nach Glück, doch ihr Glücksschwein steckt auch mal in einer Zwangsjacke, erlebt eine Bruchlandung oder wird gar zum Kampfschwein. In Tettnang verpufft die Wirkung fast, weil sich hier gleich die Assoziation zur Hopfensau anbietet. Doch sollte man sich von den lieben Viecherln nicht blenden lassen.

Nahe an der Natur arbeitet Charlotte Vögele, die an der Fachschule für Blumenkunst in Freising-Weihenstephan lehrt. Besonders interessieren sie Naturmaterialien am Ende des Vegetationszyklus – welke Blätter, Hüllblätter von Maiskolben, Bucheckern, Distelköpfe – aus denen sie mit feinen Verbindungen aus Kupferdraht feinste Kleider oder Stolen kreiert, auch Schuhe aus Birkenrinde oder Fichtenzapfenschuppen: Gegenstände des Alltags, mit Lust verfremdet.

Stephanie Brysch hat Philosophie, Erziehungswissenschaften und Bildhauerei studiert, war Meisterschülerin in Münster und lebt in Dortmund. Ihr Material ist das Papier. In der Orangerie hat sie einen Garten aus Papier aufgebaut, der auch „verwelken“ sprich verwittern darf, in der Galerie steht ihr Garten im Glaskasten, dazu gibt es Collagen und feine Zeichnungen, auch in Künstlertusche vom Tettnanger Schlosspark. Malerei und Installationen unter Acrylhauben zeigt Dirk Balke aus Düsseldorf, der in Essen Kunst studiert hat. Seine Objekte wie das „Mufflon“, eine Symbiose aus Wildschafkopf und einem Jugendlichen mit Gasmaske, stellen kritische Fragen an den Umgang mit Natur.

Begrüßt hat Bürgermeister Bruno Walter in launigen Worten, ehe Joachim Moll als Vertreter der Staatlichen Schlösser und Gärten seiner Freude über die erstmalige Zusammenarbeit mit Spectrum Kultur Ausdruck gab. Spectrum-Leiterin Natascha Bruns stellte im Gespräch die einzelnen Künstler vor, sodass für die Gespräche die nötigen Vorinformationen gegeben waren.