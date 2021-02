39-Jähriger wird berauscht und ohne Führerschein am Steuer erwischt

Trotz Fahrverbot und unter der Wirkung berauschender Mittel ist ein 39-jähriger Autofahrer am Samstagabend im Bereich Laimnau unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, war er bereits am Vortag einer Streifenwagenbesatzung in Tettnang aufgefallen, als er kurz vor einer Kontrollstelle der Polizei seinen Wagen gewendet hatte. In der Überprüfung hatte er angegeben, dass er seinen Führerschein zu Hause liegen gelassen habe. Im Nachgang konnte in Erfahrung gebracht werden, dass gegen ihn ein aktuelles Fahrverbot vorlag.

Nun wurde sein Fahrzeug bei einer Kontrolle angetroffen, bei der die Beamten zusätzlich drogentypische Ausfallerscheinungen feststellten. Da sich der Verdacht bei einem Vortest bestätigte, musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo sie eine Blutentnahme veranlassten.

Dem Autofahrer wurde das erneute Weiterfahren untersagt. Unter Anderem wird nun wegen mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter der Wirkung berauschender Mittel gegen ihn ermittelt.