37-Jährige randaliert in Tettnanger Bar und wird aggressiv

Eine 37-Jährige Frau ist am frühen Montagmorgen in einer Tettnanger Bar außer Rand und Band geraten und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Am Montag gegen 1.15 Uhr hatte sie zunächst versucht, das Lokal am Bärenplatz zu verlassen, ohne ihre Rechnung zu bezahlen.

Drei Personen leicht verletzt

Als ein Mitarbeiter der Frau nach draußen folgte und sie auf den noch offenen Betrag ansprach, soll sie umgehend aggressiv reagiert und ihn mit Schlägen und Tritten attackiert haben, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Zurück im Lokal randalierte die 37-Jährige, warf mit Biergläsern um sich und traf dabei eine Angestellte am Rücken. Auch Gäste im Lokal versuchten die Frau zu beruhigen, worauf sie einen Mann in den Bauch getreten haben soll.

Alkoholkontrolle bringt mehr als zwei Promille zu Tage

Drei Personen verletzte die Frau in ihrem Ausnahmezustand leicht. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich die 37-Jährige uneinsichtig und provokant, heißt es im Polizeibericht. Sie habe durchweg mit beleidigenden Äußerungen um sich geworfen sich gegen die vorläufige Festnahme mit aller Kraft gewehrt.

Auf die mit über zwei Promille deutlich alkoholisierte Frau kommen nun unter anderem Strafanzeigen wegen Betrugs, gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.