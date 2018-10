Eine Versuchshalle, ein Verwaltungsgebäude und eine Teststrecke: Liebherr Hydraulikbagger hat in seinen Standort in Kirchdorf 30 Millionen Euro investiert. „Mit einer Gesamtfläche von 12,8 Hektar wächst der Standort Kirchdorf um 32 Prozent“, sagte der technische Geschäftsführer Werner Seifried bei der Einweihung des neuen Entwicklungs- und Vorführzentrums am Dienstag. Laut ihm ist solch ein Validierungszentrum für Baumaschinen in Europa einzigartig.