36-Jähriger verbrüht sich bei Arbeitsunfall in der Eisenbacher Straße schwer

Nach einem schweren Arbeitsunfall am Mittwoch gegen 9 Uhr in einer Firma in der Eisenbacher Straße musste ein 36-jähriger Arbeiter vom Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen werden. Der Mann war laut Polizeibericht damit beschäftigt, eine defekte Wasserpumpe auszutauschen, und hatte mutmaßlich vergessen, den Wasserhahn zu schließen. In der Folge spritzte heißes Wasser aus der Leitung, wodurch der Mann Verbrühungen erlitt. Den ersten Ermittlungen zufolge kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.