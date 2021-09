36-Jährige geht in einer Tettnanger Gaststätte auf Gäste, Sicherheitsdienst und Polizei los

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 36-jährige Frau rechnen, die am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr zunächst mehrere Personen in einer Gaststätte angegangen und anschließend die daraufhin alarmierten Polizeibeamten angegriffen hat.

Die deutlich alkoholisierte Frau schlug laut Polizeiangaben auf Gäste des Lokals ein und griff dann einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an, der sie aus der Gaststätte führte. Die verständigte Streifenwagenbesatzung nahm die Frau in Gewahrsam, heißt es weiter im Bericht der Polizei. Im Polizeiwagen rastete die Frau erneut aus, trat nach den Polizeibeamten und bespuckte diese. Des Weiteren warf sie mit beleidigenden Äußerungen um sich.

Die Beamten brachten die 36-Jährige in eine Fachklinik. Einer der eingesetzten Polizisten erlitt durch einen Tritt eine so schwere Verletzung am Knie, dass diese in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Beamte konnte seinen Nachtdienst nicht fortsetzen.