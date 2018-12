34 Vaude-Mitarbeiter feiern Jubiläum

Bei der Vaude-Weihnachtsfeier am 14. Dezember sind in der vollbesetzten Mehrzweckhalle Obereisenbach die diesjährigen Jubilare des Bergsportausrüsters ausgezeichnet worden. Insgesamt bringen es die Geehrten auf 445 Jahre Einsatz, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Für 20 Jahre Vaude wurden in diesem Jahr drei Mitarbeiter geehrt – unter ihnen auch Jan Lorch. Als Mitglied der Vaude-Geschäftsleitung sowie Leitung Vertrieb und CSR hat er die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens mit viel Herzblut und persönlichem Engagement mitgestaltet. Seine Laufbahn bei Vaude begann er 1999 als Exportleiter, bevor er 2004 die Leitung des gesamten Vertriebs übernahm. Er trage in dieser Rolle maßgeblich dazu bei, dass Vaude als hervorragender Partner des Fachhandels wahrgenommen werde, schreibt das Unternehmen. Den CSR-Bereich des Unternehmens baute er vor zehn Jahren nicht nur organisatorisch sondern auch inhaltlich auf und ist wesentlich mitverantwortlich für die erfolgreiche nachhaltige Ausrichtung des Bergsportausrüsters. Seit zwei Jahren leitet Jan Lorch als Vertriebsleiter zudem den Bereich der Logistik bei Vaude. „Jan ist in seinem kompletten Einsatz sehr nachhaltig, gepaart mit großer Professionalität und einem verlässlichen Wertekompass”, sagte Antje von Dewitz bei derEhrung über ihren Kollegen in der Geschäftsleitung.

Ihr 20-jähriges Jubiläum feierten auch Marlies Amm (Planung und Beschaffung) und Brigitte Fischer (Retoure). Für 25 Jahre Vaude wurden Claus Müller (Technisches Design) und Andy Eberhardt (Marketing) geehrt. Angelika Mayer und Gabriele Neusch aus dem Werksverkauf blicken jeweils auf 30 und 35 Jahre Vaude zurück.