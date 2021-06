34-Jähriger übersieht Skoda-Fahrer auf der B 467 bei Reutenen

Glücklicherweise unverletzt sind laut Polizeiangaben die Beteiligten bei einem Verkehrsunfall geblieben, der sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr auf der B 467 bei Reutenen ereignete. Ein 34-Jähriger war auf der Bundesstraße aus Richtung Ravensburg kommend unterwegs und wollte nach links in die Lindauer Straße abbiegen. Dabei übersah er den Skoda einer aus Kressbronner Richtung kommenden 55-Jährigen. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von jeweils rund 4000 Euro, heißt es im Bericht der Polizei.