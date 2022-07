33-mal die Mittlere Reife

Nach zehn Schuljahren haben 33 Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Manzenberg nun ihrem Realschulabschluss in der Tasche. Bei der Feier in der Argentalhalle überreichte ihnen Schulleiter Wolfram Schellhaase das Abschlusszeugnis. Davon berichtet die Schule in einem Schreiben.

Den Anfang machte eine Begrüßungsrede der Schülerinnen und Schüler, die mit Anekdoten die gemeinsame Zeit Revue passieren ließen. Zu viel wurde allerdings nicht verraten, denn: „Manche Dinge muss man im Moment leben.“ Ein Video lieferte noch einen weiteren Rückblick auf verschiedene Momente in ihrer Zeit an der Manzenbergschule.

Schulleiter Wolfram Schellhaase verglich in seiner Ansprache die Jahre an der Schule mit einem sportlichen Großereignis, der Tour de France. Anders als diese jedoch, startet die „Tour de Manzenberg“ für die Schülerinnen und Schüler nicht in Kopenhagen und endet auch nicht in Paris. Der Zielpunkt für die Absolventinnen und Absolventen ist vielmehr in Laimnau mit der Übergabe der Zeugnisse. Und trotzdem war wie bei den Teams der Tour de France eine gegenseitige Hilfe und Unterstützung notwendig, so Schellhaase, um zum Ziel zu kommen und einen möglichst guten Abschluss zu erreichen. Und diese Aufgabe haben die 33 Schülerinnen und Schüler so gut gemeistert, dass alle ein Abschlusszeugnis bekommen haben. Dazu gratulierte Schellhaase und wünschte ihnen für die weiteren Aufgaben im Leben alles Gute.

Nach diesen ermutigenden Worten brachten die Schülerinnen und Schüler noch eine nette Idee in den abendlichen Ablauf: Die Lernbegleiter sollten anhand von Kinderfotos erraten, welche Schülerin beziehungsweise welcher Schüler gesucht war. Das sorgte für Heiterkeit und nach ein paar Dankesgeschenken an die Lernbegleiter ging es zur Übergabe der Zeugnisse. Schulleiter Schellhaase überreichte diese zusammen mit den stolzen Lernbegleitern. Im Anschluss daran gab es noch eine Darbietung der Sportgruppe, die einen Tanz aufführte.

Für einen gemeinsamen Ausklang des sommerlichen Abends sorgte die Elternschaft, welche vor der Halle noch einen kleinen Umtrunk mit Häppchen organisiert hatte. Dadurch konnten die Absolventinnen und Absolventen sowohl mit Worten als auch mit Speisen gestärkt den Weg in einen neuen Lebensabschnitt antreten.