Das Tettnanger St. Anna-Quartier ist fertiggestellt. Während der Bauphase war die Baustelle von 96 Bauzaun-Bannern umrundet worden. Diese 325 Meter Banner sind nun im Auftrag der Baugenossenschaft Familienheim aus Villingen-Schwenningen und des Ravensburger Bau- und Sparvereins vom Liebenauer Nähwerk in Taschen umgewandelt worden.

Über 280 Taschen haben die fleißigen Näherinnen der Stiftung Liebenau einer Pressemitteilung zufolge in den vergangenen Monaten genäht. Die Taschen sollen nun an Projektpartner sowie Freunde und Bewohner des St. Anna-Quartiers als kleines Erinnerungsgeschenk verteilt werden. „Schon einmal haben wir Banner eines Bauvorhabens in Tübingen beim Nähwerk verarbeiten lassen. So kamen wir auf die Idee, das mit den Stoffen des St. Anna-Quartiers ebenfalls zu machen“, so Sebastian Merkle, Geschäftsführer der Familienheim eG aus Villingen-Schwenningen.

Und Lothar Reger vom Bau- und Sparverein fügt hinzu: „Mit den Taschen wollen wir Danke sagen und zugleich etwas Gutes für die Nachhaltigkeit tun.“ Danke sagen wollten die Projektpartner eigentlich bei einem großen Eröffnungsfest in diesem Jahr, das nun aber auf nächstes Jahr verschoben wird.

Die Projektpartner des St. Anna-Quartiers Tettnang im Einzelnen: Stiftung Liebenau, Baugenossenschaft Familienheim eG, Bau- und Sparverein Ravensburg eG, Katholische Kirchengemeinde St. Gallus, Stadt Tettnang.