Ein 32-Jähriger, der mit seinem VW Transporter am Mittwoch gegen 7.15 Uhr von der Germanenstraße links abbiegen wollte, hat ein in Richtung Laimnauer Ortsmitte fahrendes Auto eines 43-Jährigen übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, schreibt die Polizei. Durch die Kollision entstand an dem Kleintransporter und dem Auto wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils rund 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.