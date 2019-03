31-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eine 31-jährige Fußgängerin ist am Donnerstag gemeinsam mit einem Bekannten gegen 19.30 Uhr zwischen Laimnau un dWellmutsweiler am rechten Straßenrand des Gemeindeverbindungswegs entlangspaziert. Ein 17-jähriger Mopedfahrer übersah die beiden Fußgänger. Er kollidierte nahezu ungebremst mit der 31-Jährigen, wie die Polizei mitteilt.

Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der 17-Jährige mit seinem Moped zu weit nach links, heißt es im Polizeibericht. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau zu Boden geworfen und schwer verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Zweiradfahrer blieb körperlich unverletzt, an seinem Moped entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro.