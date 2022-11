300 Schülerinnen und Schüler sahen „Demokratie stärken“

Am Anfang stand die Frage: „Findet Politik nur in Berlin statt und was bedeutet Demokratie für mich?“. In einem 90minütigen Workshop gingen die Teilnehmenden diesen Fragen nach. Die drei beleuchtenden Stelen, der Medientisch und die Würfelwand mit neun Einzelwürfeln, die die Stiftung in der Schule aufstellte, begann mit den Grundsätzen der De-mokratie. Wie kommt eine Entscheidung zustande? Welche Rolle spielen Parteien? Und wo findet Demokratie überall statt? Dann warf die Ausstellung einen Blick auf die Gefahren, die von Politikverdrossenheit, Rechtspopulismus und rechtsextremen Einstellungen ausgehen auf. Sie gab Einblicke in die rechte Szene und erklärte, wie Rechtsradikale versuchen, die Gesellschaft zu unterwandern. Aber sie machte auch deutlich, dass sich jeder und jede aktiv engagieren kann – in der Schule, im Sportverein oder bei einer Fahrt mit dem Schulbus.

Dass dies wichtige Themen in dieser Zeit sind, waren sich alle einig. Rechtsextremismus ist längst nicht mehr an den Rändern der Gesellschaft anzutreffen. Auch in Social Media, auf Schulhöfen oder in anderen Räumen ist dieses Gedankengut zu finden. Im Tettnanger Schul-zentrum konnte von der Kinder- und Jugendbeauftragten Tettnang - Nina Baritsch - ein Raum zur Verfügung gestellt werden. Ihr Anliegen war es, möglichst vielen jungen Menschen einen Zugang zur Ausstellung und somit auch zu den demokratischen Themen zu ermöglichen. „Demokratie leben! Bodenseekreis“ vom Landratsamt Bodenseekreis sowie dem Bundesfami-lienministerium getragen, setzt sich schon seit mehreren Jahren für die Jugendbeteiligung und für demokratische Bildung im gesamten Kreis ein. Zusammen mit der Kinder- und Jugendbe-auftragten von Tettnang führten sie durch die Ausstellung. „Demokratie leben!“ führt seit mehr als zwei Jahren Demokratieschulungen für Schüler und Auszubildende im Bodenseekreis durch. Ziel ist es dabei, nicht theoretisches Wissen zu versmitteln, sondern zu beleuchten, was Demokratie für jeden Einzelnen bedeutet und dass es Spass macht, sich gesellschaftlich zu beteiligen.