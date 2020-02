300 Kinder feiern Fasnet im Turn-Dschungel

Die Turnabteilung des TSV Tettnang hat über die Fasnetstage an zwei Nachmittagen alle Kinder zum Spielen, Turnen und auspowern in die Carl-Gührer-Halle eingeladen. Unter dem Titel „Fasnet im Turn-Dschungel“ war in der Halle allerhand geboten, was die Kinderherzen höherschlagen ließ, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Knapp 300 Kinder nutzten das Angebot und verwandelten die Halle in ein riesiges Spielzimmer.

Klettern, schwingen, hüpfen, balancieren, rennen: Die TSV-Turnabteilung verwandelte die Carl-Gührer-Halle in eine riesige Bewegungslandschaft. Überall waren Turngeräte aufgebaut zum Drübersteigen oder Durchkriechen. Mini-Trampolin, Rutsche, Seile zum Schwingen, Airtrack –alles war vorhanden, was die Kinder brauchten, um sich auszutoben. Vor allem die Riesenschaukel, aber auch die Gruselhöhle und ein Rollbrett-Parcours, erfreuten sich großer Beliebtheit, schreibt der TSV. Während die Kleineren im für sie abgetrennten Spielbereich die verschiedenen Geräte erkundeten, tobten sich die Größeren auf der akrobatischen Airtrack-Bahn aus.

Äußerst zufrieden waren die Organisatoren mit den Teilnehmerzahlen. „Auch wir sind natürlich vom Wetter abhängig – das war dieses Mal fast zu gut. Bei blauem Himmel, Sonnenschein und milden Temperaturen halten sich halt viele auch gerne draußen auf. Von dem her sind wir trotz leichtem Besucherrückgang froh, dass wir wieder knapp 300 Kinder in unseren Turn-Dschungel locken konnten“, sagte Geschäftsführer Oliver Schneider. „Die ganzen Kinder hier in der Halle zu erleben, wie sie einen Riesenspaß haben, ist natürlich großartig.“ Große Freude bei den Kindern rief auch der Besuch von Stargast „Turni“ hervor, dem Maskottchen des Schwäbischen Turnerbundes. Der blaue Plüschhase nahm sich viel Zeit und spielte mit den Kindern und zeigte auch das eine oder andere turnerische Kunststück.

Auch für das Verpflegung sorgte die Turnabteilung während der beiden Tage. Eine große Anzahl Ehrenamtlicher war im Einsatz, um die Gäste mit Kaffee und Kuchen zu verköstigen. Unterstützung für den Geräteparcours gab’s vom Turngau Oberschwaben. „Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die mitgeholfen haben, unseren Kindern zwei tolle Nachmittage zu bieten“, freute sich Oliver Schneider über die tolle Teamleistung der Tettnanger Turner. Und auch die Kinder können sich freuen: Im nächsten Jahr ist eine Neuauflage geplant.