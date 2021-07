Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Leider konnten wir aufgrund der momentanen Lage unser Jubiläumsfest „30 Jahre Spatzennest“ nicht wie geplant mit einem großen Familienfest mit allen unseren Kooperationspartnern feiern. Dennoch wollten wir an diesem Tag für alle präsent sein und DANKE sagen.

So veranstalteten wir am 26. Juni auf dem Städtlesmarkt einen Kuchenverkauf mit 26 gespendeten Kuchen und verteilten zur Freude aller Kinder jede Menge Luftballons. Denn unser Verein war und ist von Anfang an ein Verein von, mit und für Tettnanger Familien.

Nachmittags feierten wir im kleinsten Rahmen mit den Mitarbeitern und dem Kooperationspartner Stadt Tettnang mit einem Sektempfang das 30-jährige Jubiläum unseres Elternvereins „Familienzentrum Spatzennest e.V“.

Als Zeichen für die vielen Eltern, die sich in diesen langen Jahren für unseren Verein engagiert haben, wurden zwei langjährige Mitglieder Tanja Rundel und Udo Schech zu Ehrenmitgliedern ernannt. Ihnen wurde herzlich gedankt für ihre jahrelange Unterstützung in vielen Bereichen und eine Urkunde über eine Ehrenmitgliedschaft nebst Blumenstraußüberreicht.

Familie Schech hat vor rund 16 Jahren den Weg über die Betreuung ihrer Tochter ins Spatzennest gefunden und er war bald darauf über viele lange Jahre im Vorstand Kassierer. Zwischenzeitlich wechselte er in den Bereich des PC Administrators und begleitet bis heute die Büroarbeit des Vereins bei IT-Fragen.

Frau Rundel kam mit ihrer ersten Tochter durch den Babytreff zum Spatzennest, um ebenfalls ihr Kind in die Obhut der Erzieherinnen zu geben. Auch sie stellte sich gleich zur Wahl als Schriftführerin und war dies über ganze 17 Jahre mit viel Herz, Verstand und Feingefühl. An unzähligen Sitzungen hat sie das Geschehen im Spatzennest geprägt und Höhen und Tiefen miterlebt.

Beiden gilt ein besonderes Dankeschön für den unermesslichen Einsatz, Treue, Verbundenheit und Freundschaft zu unserem Spatzennest. Uns hat ganz besonders gefreut, dass sich Herr Bürgermeister Walter Zeit genommen hat, uns an diesem Jubiläumstag zu besuchen. Für seine jahrelange persönliche Unterstützung und die der städtischen Mitarbeiter überreichten wir ihm ein buntes Bild, das durch die Spatzennestkinder gestaltet wurde.

Auf diesem Wege möchten wir allen, die das Spatzennest über 30 Jahre am Tettnanger Leben erhalten haben HERZLICHEN DANK sagen. Euer Team vom Spatzennest.