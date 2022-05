Die Band 2Welten kommt zwar aus Berlin, doch Gitarrist Freddy Hau hat Oberteuringer Wurzeln und schaut am Wochenende mal wieder kurz in der Heimat vorbei. Am Freitag, 6. Mai, spielt er gemeinsam mit seiner musikalischen Partnerin Fannie Wilkens im Musikcafé „Flieger“. Musikalisch bewegt sich das Duo zwischen Pop und Rock. Beginn ist um 20 Uhr.