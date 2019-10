25 Jahre Hospizgruppe Tettnang: Ehrenamtliche helfen, damit am Ende niemand allein sein muss

Von Schwäbische Zeitung

In Simmisweiler im Landkreis Biberach hat es in der Nacht einen größeren Brand gegeben, die Feuerwehren sind am Samstagvormittag immer noch im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

"Es handelt sich um ein Gebäude mit einer Länge von etwa 30 Metern in Flammen", bestätigt Thorsten Koch, Kommandant der Feuerwehr Ochsenhausen auf Nachfrage von Schwäbische.de. Das Gebäude sei komplett abgebrannt.

Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden.