24-Jähriger schlägt Bekannte mit Flasche

Ein 24-jähriger Mann aus Friedrichshafen ist am Samstagabend auf einem Tankstellengelände an der Lindauer Straße handgreiflich geworden. Wie die Polizei mitteilte, passte er dort gegen 22.20 Uhr eine Bekannte ab und stellte sie aus bislang unbekanntem Grund zur Rede. In dem sich entwickelnden Streitgespräch soll er die 23-jährige Frau aus Tettnang nicht nur aufs Übelste beleidigt, sondern sie auch mit einer Flasche auf den Oberkörper geschlagen haben. Aufgrund seines psychisch auffälligen Zustandes führten ihn die Beamten im Anschluss einem Arzt vor, der ihn in einer Spezialklinik aufnahm.