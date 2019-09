Die TSV-Freizeitsportabteilung war fünf Tage mit Rad und Bus im österreichischen Lungau unterwegs. Die Teilnehmer haben dabei tolle Natureindrücke sammeln können.

Die Anfahrt durch den Arlberg- und Tauerntunnel ging zuerst nach Muhr an den Anfang der Mur, schreibt der TSV in einer Pressemitteilung. Von dort wurde mit dem Rad bis Tamsweg gefahren, wo der Bus alle Teilnehmer aufnahm und zum Hotel in Murau brachte. Der zweite Tag begann mit einer Busfahrt durch den Katschberg nach Kärnten und an den Anfang vom Maltatal. Über Gmünd und Seeboden wurde an den Millstätter See geradelt, an dessen Ostseite dann die Rückfahrt mit dem Bus erfolgte.

Am nächsten Tag kam nach dem Bustransfer zuerst eine rasante Abfahrt vom Prebersee (1514 Meter) nach Tramsweg, dann wurde auf den Radweg der Mur entlang bis Murau gefahren und zuletzt noch ein Abstecher zu den Schöter Wasserfällen gemacht. Am vierten Tag ging die Anfahrt per Bus wieder zum Prebersee. Diesmal wurde ein bergiger Forstweg befahren, der nach Lessach führte. Auf schönen Radwegen kam die Gruppe nach Maria Pfarr zum Josef Mohr-Platz, wo Josef Mohr und dem Lied „Stille Nacht“ ein Denkmal gesetzt wurde. Das nächste Ziel war das Weißpriachtal, an dessen Ende in der Stickleralm die Mittagsrast war. Vor der Heimfahrt zum Hotel gab es in Bruckdorf noch als Überraschung einen geselligen Umtrunk. Der letzte Tag begann mit der Busfahrt zum Radstädter Tauernpass. Dort begann dann die lange Abfahrt per Rad bis Untertauern und weiter nach Radstadt. Hier erreichten die Freizeitsportler den Ennsradweg und fuhren bis Mandling und dann hinauf zum Gut Mandlberg, wo der Abschluss mit Blick auf den Dachstein erfolgte. Die Heimfahrt über München ging ohne Stau vonstatten und Alle erreichten nach schönen Tagen mit 233 Radkilometern die Heimat.