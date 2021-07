23 Schülerinnen und Schüler freuen sich mit Hauptschulabschluss

Am Freitag, 23.Juli, überreichte Schulleiter Wolfram Schellhaase 23 stolzen Schülerinnen und Schülern ihr Abschlusszeugnis in der Mehrzweckhalle in Obereisenbach.

Unter coronakonformen Voraussetzungen begann die Feier mit einer Rede von zwei Absolventen, in der sie sich bei ihren Lernbegleitern für die Unterstützung auf ihrem Weg zum Abschluss bedankten. Ein besonderer Dank galt dabei ihren Klassenleitern. Schulleiter Wolfram Schellhaase rief in seiner Rede die Schwierigkeiten in Erinnerung, die die Vorbereitung in einer Pandemiezeit mit sich brachte. Dabei dankte er besonders den Eltern und Erziehungsberechtigten für ihre Unterstützung. Den Absolventinnen und Absolventen wünschte er für den nächsten Lebensabschnitt viel Mut, damit sie wie Sportler beim Wettkampf ihr „Herz in die Hand nehmen“ könnten und so erfolgreich wären.

Bei der anschließenden Übergabe der Zeugnisse durch Schulleiter Wolfram Schellhaase konnte man bei den Schülerinnen und Schülern, aber auch bei den Eltern und Erziehungsberechtigten in stolze Gesichter blicken. Nach einer kurzen Gelegenheit zum Austausch ging damit ihre Zeit an der Manzenbergschule zu Ende und sie traten den Heimweg an.