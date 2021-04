23-Jähriger fährt mit Motorrad in der Hopfensteige gegen einen Findling

Glück im Unglück hatte ein 23-jähriger Motorradfahrer, als er am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in der Hopfensteige einen Unfall erlitt. Kurz vor Ortsausgang kam er nach einer Rechtskurve, mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers, mit seiner Maschine ins Bankett, wo er zunächst ein Verkehrszeichen touchierte und im Anschluss mit rund 50 Stundenkilometer gegen einen Findling prallte. Durch den Unfall wurde der junge Fahrer über sein Zweirad abgeworfen und stürzte auf die Fahrbahn. Äußere Verletzungen konnten zwar nicht festgestellt werden, ein Rettungsdienst brachte ihn jedoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro, so die Polizei in ihrem Bericht.