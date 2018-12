23-jähriger Mann flüchtet vor Polizei

In Kau hat die Polizei am Dienstag, 25. Dezember, einen 23-jährigen Autofahrer gestellt, der einer Kontrolle entgehen wollte. Eine Streifenwagenbesatzung wollte den Mann anhalten und überprüfen. Der ignorierte laut Polizei die Anhaltezeichen des folgenden Streifenwagens und versuchte, unerkannt zu entkommen, konnte aber schließlich in einer Sackgasse in Kau gestellt werden. Da sich während der folgenden Kontrolle bei dem 23-Jährigen Anzeichen auf vorangegangenen Drogenkonsum ergaben, wurde ihm zur Abklärung ein Urintest angeboten, welchem er auch bereitwillig zustimmte, teilt die Polizei mit.

Vermutlich nicht ohne Grund, denn nachdem sich bei der Durchführung des Tests Unregelmäßigkeiten zeigten, stellten die Beamten bei näherer Nachschau fest, dass der junge Mann versucht hatte, statt seines eigenen Urins ein mitgeführtes Imitat aus einem Beutel in den Testbecher zu füllen. Die daraufhin nochmals ordnungsgemäß durchgeführte Urinprobe ergab schließlich deutliche Hinweise auf Betäubungsmittelbeeinflussung und zog die beweiskräftige Entnahme einer Blutprobe nach sich. Im Rahmen der folgenden Durchsuchung des von dem Mann benutzten Fahrzeuges konnten neben einer geringen Menge Betäubungsmitteln ein Schlagstock sowie eine erlaubnispflichtige CO2-Waffe aufgefunden und sichergestellt werden. Den 23-Jährigen erwarten nun diverse Strafanzeigen.