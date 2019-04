22 Jugendfeuerwehrler bestehen „Jugendflamme“

Die Abnahme der „Jugendflamme“ Stufe 1 der Deutschen Jugendfeuerwehr hat am Mittwoch, 27. März, stattgefunden. Diese wurde zum zweiten Mal in der Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr Tettnang ausgetragen. Teilgenommen haben 22 Jugendfeuerwehrler im Alter von zehn bis 14 Jahren. Um die Abnahme erfolgreich zu bestehen, wurde in den vergangenen Wochen das Wissen der Jugendbetreuer an die Kinder übermittelt. Zu Hause wurde das Fachwissen mit den Eltern oft noch vertieft. Die Prüfungsinhalte bestanden zum Beispiel aus dem Absetzen eines Notrufs, Können von verschiedenen Feuerwehrknoten, Wissen der Größen und Durchflussmengen von verschiedenen Strahlrohren und Schläuchen sowie das richtige Erklären von feuerwehrtechnischen Gerätschaften. Ebenso notwendig war die Teilnahme an einem Umweltprojekt, das in diesem Jahr mit dem Aufbau des Amphibienzauns in Zusammenarbeit mit dem Amphibienschutzverein Tettnang gewährleistet war.