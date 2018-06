215 Autoren finden in Signatur-Büchern ein Forum

„Es war mitunter ein richtiger Gewaltakt“, sagt Signatur-Vorsitzende Angelika Banzhaf im Hinblick auf die elf Bücher, die Signatur in den letzten 20 Jahren herausgebracht hat. Somit wurde 215 Autoren eine kostenlose Veröffentlichung ihrer Werke ermöglicht. „Wenn ich an die über 800 Autorentexte mit jeweils fast zehn Seiten Länge denke, die uns für das Buch ,Durchgeknallt' erreicht haben, zeigt dies, dass unsere Jury, der Beirat und der gesamte Vorstand Beachtliches geleistet haben.“

Da man Autoren ein Forum bieten und „Texte ans Licht zu holen“ wolle, so der Leitsatz von Signatur, stemme man alles – von der Texterfassung bin hin zum druckreifen Buch – ehrenamtlich. „Um die Exemplare finanzieren zu können, ist Signatur jedoch auf Förderer und natürlich auf Abnehmer angewiesen“, bekräftigt Kassierin Anita Wilhelm. In den Signatur-Büchern sind übrigens nicht wenige Autoren zu finden, die bereits anderweitig Preise erhalten haben. „Dies freut uns ganz besonders, da dies unsere Arbeit bestätigt und wir merken, dass Signatur Beachtung findet,“ so Banzhaf. „Derzeit ist unsere Jury auf der Suche nach einem neuen Ausschreibungstitel, den wir im März bekannt geben werden“, ergänzt die zweite Vorsitzende Ingrid Koch. Da die Ausschreibung mit einem von der Volksbank Tettnang gesponserten Förderpreis in Höhe von 1000 Euro gekoppelt ist, ist die Teilnahme für viele interessant.

Örtliche Partner

Die teilweise szenischen Lesungen mit Hajo Fickus und Ingrid Koch gehören übrigens zu den gern besuchten Veranstaltungen der literarischen Vereinigung. Um Geschriebenes „etwas anders“ darzustellen, geht der Verein immer wieder neue Wege – oftmals mit örtlichen Partnern.

Eines der Highlights war die Wies‘n beim Bähnlesfest 2010 mit Empen Optik und der Volksbank. Um stilgetreu aufzutreten, hat Signatur Autoren aufgerufen, für die Etiketten des Shakes-Bieres Gereimtes einzusenden. „Wir sind sehr dankbar, dass wir in Tettnang einen so fruchtbaren Boden für unsere Aktivitäten und Ideen gefunden haben“, ergänzt Ingrid Koch. So durfte Signatur beispielsweise bereits zum zweiten Mal – dank Kooperation mit Martina Weishaupt vom Stadtmarketing – den Tettnanger Krippenweg mit Weihnachtsgedichten ausschmücken oder mit „fahrenden Bustexten“ in den Stadtbussen zur Unterhaltung beitragen.

In den letzten zwei Jahrzehnten wurde, dank eines sehr engagierten Teams, viel bewegt, resümiert die Vorsitzende. Knapp 500 Veranstaltungen und Aktionen wurden auf die Beine gestellt, zu denen „Texte für die Litfaßsäule“, die Ausstellung „Malende Autoren“, Besichtigungen, Workshops und Lesungen (die letzte fand mit Alissa Walser in Lindau statt) oder der neu ins Leben gerufene „Textabend“, bei dem sich Hobbyautoren austauschen können, zu nennen sind. Stolz blicke man zudem auf die Anfänge von Signatur zurück, als in Lindau eine sehr engagierte Gruppe den Verein gegründet habe. Die große treibende Kraft war der erste Vorsitzende Manfred Hagel. „Ihm und seinen Mitstreitern haben wir viel zu verdanken“, so Banzhaf.