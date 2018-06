2000 Euro: Brosa AG erfüllt Weihnachtswünsche

Auch in diesem Jahr hat sich die Tettnanger Brosa AG eigenen Angaben zufolge bewusst gegen Weihnachtsgeschenke für die Mitarbeiter entschieden. Stattdessen tut der Sensorenhersteller Gutes.

Bereits seit einigen Jahren spendet die Brosa AG zur Weihnachtszeit an Organisationen, die Menschen in Not helfen. Ein besonderes Augenmerk legt der Betrieb dabei gern auf regionale Einrichtungen.

Einrichtungen, Vereine und NGOs, die Menschen in und um Tettnang helfen, wenn es nötig wird, heißt es in einem Presseschreiben. In diesem Jahr unterstützt das Tettnanger Unternehmen unter anderem den Tettnanger-Tafel-Verein mit einem Betrag von 2000 Euro.

Auf Unterstützung angewiesen

Agi Kessler nahm den Scheck im Namen des Tettnanger-Tafel-Vereins am Montagvormittag dankend entgegen und betonte bei dieser Gelegenheit wie wichtig die Unterstützung regionaler Hilfsorganisationen ist, da die Zahl bedürftiger Bürger immer weiter steigt.