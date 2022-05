20 neuwertige Mountainbikes fallen Dieben in Tettnang in die Hände

Insgesamt 20 neuwertige Mountainbikes haben unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Freitag aus einem Fahrradgeschäft in Wiesertsweiler gestohlen. In der Zeit zwischen 18.45 und 7.45 Uhr schlugen die Täter Scheiben ein und verschafften sich offenbar über eine mitgebrachte Leiter Zutritt zum Zweiradgeschäft, heißt es im Polizeibericht. Bei den gestohlenen Fahrrädern handelt es sich um nicht motorisierte Mountainbikes der Marken „Pivot“ und „Trek“.

Während sich der angerichtete Sachschaden auf etwa 3000 Euro beläuft, wird der Diebstahlschaden auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag beziffert. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer im Bereich des Fahrradgeschäfts, das an der K 7716 zwischen Tannau und Laimnau gelegen ist, Verdächtiges beobachtet hat, möge sich unter Telefon 07542 / 937 10 melden.

Aufgrund der Vielzahl der gestohlenen Räder gehen die Ermittler aktuell davon aus, dass die Täter zum Abtransport ihres Diebesguts mit einem größeren Fahrzeug unterwegs waren.