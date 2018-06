20 Jahre Montfortperlen: Näh-Treffs sind das Salz in der Fasnetssuppe

Sie nennen sich Perlen. „Montfortperlen“. Und Perlen der Tettnanger Fasnet, der Straßenfasnet vor allem der Tettnanger Weiberfasnet sind sie tatsächlich. In der angehenden Fasnet feiern sie ihr 20-jähriges Jubiläum. Herzliche Glückwünsche im fasnetsverrückten Tettnang dürften dem Damen-Sextett um Bille Meschenmoser sicher sein.

Angefangen hat alles mit der neuen Losung des damals frischgebackenen Zunftmeisters Hase Bär. „Wir müssen die Straßenfasnet am Gumpigen neu beleben“ hallte dessen Losung laut durchs Städtle. Auch eine Pinguingruppe hat’s gehört. „Wir lassen Kinder aber auch unsere Männer zu Hause, gehen am Gumpigen allein auf die Straße“, erzählt Doris Müller als eine der Perlen-Gründerinnen von der damaligen Idee. Dabei ist‘s nicht geblieben. Zum Zunftball-Motto des Wiener Hofballs entstanden bei der Premiere Wiener Hofbäckerinnen. Zu Perlen hat im Jahr eins noch nicht gereicht. „Wer seid denn ihr“ aber sollte ein Jahr danach schon eine Antwort finden. Die Geschichte mit den „Montfort-Perlen“ nahm so ihren Lauf.

Perlen verpflichten. Was sich mit der Zeit vor allem am jährlich ändernden Outfit zeigte. Gründungsfrau Bille Menschenmoser: „Es wurde immer aufwendiger.“ Schließlich entstanden in der Perlen-Werkstatt immer größere Kunstwerke rund um Naht, Stoff und Farben. Mit dem wegfallenden Motto der Zunftbälle gingen die Perlen dann eigene Wege. „Schwere Wege“, wie Montfortperle Irene Frei gerne eingesteht. „Bis sechs Frauen wissen, was sie wirklich wollen, fließt hin und wieder sehr viel Wasser den Stadtbach runter“. Freilich, irgendwann komme die Erleuchtung - auch wenn in Sachen Motto schon mal die Kommunalpolitik Pate stehen muss. Wie beim legendären „Pylonen und Kreisverkehr“-Thema etwa.

Nähen in der Kreativwerkstatt ist eine Perlen-Sache. Sanges- und Dichtkunst eine andere. Zunächst haben Bille & Co noch selbst gedichtet. Bis sie von der Kritik eines weiblichen Fans deutlich eingebremst wurden. „Ihr sehet zwar super aus, aaber eire Text …“. Augenzwinkernd-kritische Worte, die wenig geschmeichelt aber gefruchtet haben. Heute schreibt Ingrid Koch die Perlen-Texte.

Perlen-Verse hört man/frau vom Gumpigen bis spät am Fasnetsdienstag. Überall in der Stadt. Die Perlen rund um Bille Meschenmoser, Doris Müller, Luitgard Seifried, Irene Frei, Marlies Locher und Antje Mayer ziehen nämlich durchs komplette Städtle. Verschlossene Türen kennen die Frauen nicht. Zum Streifzug durch montfortsche Gefilde gehören Sekt und Selters, die selbstgestalteten Orden für das Perlen-Dankeschön und selbst der Segen des Pfarrers darf nicht fehlen, bevor die Damen ihres Wege, ja auf die Straße gehen.

Sie blicken gerne zurück, haben unterwegs ohne Mann und Kinder vieles zu erzählen. So manche mit dem Fotoapparat eingefangene Erinnerung findet sich ab 16. Januar in der Perlen-Ausstellung in der Volksbank wieder. Vor allem aber die Häser der vergangenen 19 Jahre. Und als Überraschung: Auch das Jubiläumshäs wird präsentiert.

0 „Solange es noch so viel Spaß macht“, weiß Irene Frei, wird’s nach dem Leitspruch „Fasnets-Nähen statt Brötlebacken“ auch noch etliche neue Fotoimpressionen und Perlen-Sprüche geben.. Das Weiber-Sextett ist natürlich „fasnetsverruckt, frau freut sich auf die dollen Tage.“ Die vielen Nähabende schon weit vor der Tettnanger Hochfasnet aber sind für die Frauen das Salz in der Fasnetssuppe. Bille Meschenmoser: „Des isch ebe Straßenfasnet dahoim.“