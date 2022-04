20-Jähriger flüchtet mit Motorrad vor der Polizei – Verfolgungsjagd endet in Hecke

Trotz Fluchtversuchen vor der Polizei am Samstag hat ein 20-Jähriger am Ende nun nicht nur ein Ermittlungsverfahren am Hals, sondern auch noch ein paar Schrammen abbekommen. Der junge Motorradfahrer war am Samstag gegen 22.15 Uhr in der Lindauer Straße einer Streifenwagenbesatzung ohne Beleuchtung entgegengekommen.

Als er die Polizei erblickte, beschleunigte der 20-Jährige sein Motorrad und versuchte, vor der Polizei zu flüchten, heißt es im Polizeibericht. Der junge Mann fuhr demnach weiter auf die B467 alt in Richtung Gießenbrücke. Dabei habe der Motorradfahrer jegliche Aufforderungen, anzuhalten ignoriert. Auch habe er vor den ihm nacheilenden Polizisten mehrfach stark abgebremst und sei durch eine gefährliche Fahrweise aufgefallen, heißt es weiter.

Flucht endet in einem Waldweg

Nach etwa zwei Kilometern bog der 20-Jährige auf einen unbefestigten Waldweg ab. Auch dort kam der junge Mann allerdings nicht weit: Nach rund 50 Metern habe er die Kontrolle über seine Maschine verloren und sei in eine Hecke gestürzt, teilt ein Polizeisprecher auf SZ-Nachfrage mit. Bis auf kleinere Schrammen sei der junge Mann unverletzt geblieben und habe daraufhin versucht, zu Fuß weiter zu flüchten.

Warum der junge Mann vor der Polizei davonfuhr

Nach kurzer Verfolgung stoppten ihn die Polizisten und nahmen ihn vorläufig fest. Der Grund für die Flucht sei dann auch schnell gekärt gewesen, teilt die Polizei mit: Der 20-Jährige habe keinen Führerschein für das Motorrad. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des unerlaubten Fahrens gegen ihn eingeleitet. Das Motorrad wurde von der Polizei einbehalten.