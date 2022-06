An der Kreuzung Oberhofer Straße/Lindauer Straße ist es am Dienstag gegen 7.30 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Laut Polizeibericht erkannte eine 20 Jahre alte Autofahrerin nicht, dass eine gleichaltrige Vorausfahrende ihren Ford vor dem Kreuzungsbereich stoppte und fuhr auf das Auto auf. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau im Ford leichte Blessuren, an beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden von jeweils rund 3000 Euro.