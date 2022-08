2. Handballjugend-Camp der JSG Bodensee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr durften 18 junge Nachwuchshandballer/innen der Jahrgänge 2012 – 2014 vergangenes Wochenende am zweiten internen Handballjugend-Trainingslager der JSG Bodensee teilnehmen.

Zwei Tage lang gestaltete die engagierte Trainer Selina Brentel und Georg Vögele dieses zusätzliche und abwechslungsreiche Ferienprogramm in der Sporthalle im Sportzentrum in Langenargen.

Vor Beginn bekam jedes Kind ein Camp-Shirt sowie vom Regionalwerk Bodensee gesponserte Trinkflasche. Am Freitag lag der Schwerpunkt auf Geschicklichkeit und Koordination und nach der ersten, intensiven Trainingseinheit, klang der Abend in der Pizzeria La Taverna gegenüber, bei Pizza aus.

Am Samstag ging es munter weiter, im Mittelpunkt standen dieses Mal die spielerischen Elemente wie Passen, Fangen, Werfen und Prellen. Mit viel Motivation, Spaß und einigen Trinkpausen gingen die Kinder den zweiten Tag an.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen, wieder in der Pizzeria, stand der Nachmittag dann im Zeichen des Spiels und Wettkampfes. Besonders schön war die Trainingseinheit für das spezielle Wurftraining. Mit Wasserbomben sollten Ziele wie ein Baum oder einen der Trainer getroffen werden. Für die meisten Treffer gab es von weiteren Sponsoren schöne Sachpreise.

Das Highlight waren die Spiele der Kinder gegen die Eltern zum Abschluss. Hoch motiviert und mit vollem Einsatz gingen die Teams jeweils die Partien an. Geschenke wurden keine verteilt. Zwei hart umkämpfte Begegnungen endeten je mit einem knappen Sieg für JSG-Kinder. Das Training hatte sich sichtlich bemerkbar gemacht und ausgezahlt.

An dieser Stelle geht ein besonderer Dank an die Gönner und Unterstützer dieses Events, allen voran der Handball Förderverein Langenargen e.V. und die Handballabteilung des TSV Tettnang, sowie Frische- und Getränkemarkt Hornstein in Kau, Pizzeria-Ristorante La Taverna in Langenargen, Regionalwerk Bodensee Tettnang, Volksbank Friedrichshafen-Tettnang eG und MAN Energy Solutions Ravensburg.

Ein großes Dankeschön geht auch an die Eltern, die mit Kuchen, Obstspießen, Wasserbomben sowie beim Zusammenräumen halfen und nicht zuletzt mit vollem Körpereinsatz, dazu beitragen haben, dass das Trainingslager ein voller Erfolg war.

So endete ein rundum gelungenes und einmaliges Camp-Wochenende. Solche Veranstaltungen sind die beste Werbung für den Verein und den Handballsport an sich.