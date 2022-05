194 Jahre Freude am Chorgesang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ganz im Zeichen eines euphorisch eingestimmten Neustarts nach der coronabedingten Singpause stand die 194. Jahreshauptversammlung des Liederkranz‘ Tettnang am 18. Mai im Hotel Ritter. Der 1. Vorsitzende Manfred Weißenrieder berichtete über die trotz Corona und Lockdown erfolgreiche Arbeit der Sangesfreunde im abgelaufenen Vereinsjahr. Die notwendigen gesundheitlichen Einschränkungen ließen zwar keine kontinuierliche Probenarbeit und damit auch keine öffentlichen Konzertauftritte zu. Dennoch: Trotz Lockdown-Einschränkungen gelang es, in Kooperation mit der jungen Nachwuchsdirigentin Theresa Gauß und dem musikalischen Chorleiter Andreas Kiraly, allen Sängerinnen und Sängern eine gerne angenommene und nachhaltige Stimmbildung anzubieten.

„Jeden Mittwoch ein Lied“… und manchmal auch zwei: Unter diesem Motto mailte Vorstandmitglied Martin Kaifler über Wochen hinweg an die Chorgemeinschaft Audiobeiträge aus dem großen Fundus aufgezeichneter Chorkonzerte des Liederkranzes während der letzten drei Jahrzehnte. Diverse Stimmkorrepititionen auf dem Klavier – aufgenommen und an die aktiven SängerInnen versandt von Chorleiter Andres Kiraly – ergänzten das Angebot an gesanglicher Aktivität inmitten der Corona-Pause.

Für die Zukunft zeichnete der Vorsitzende ein Bild des Aufbruchs: Zur Sicherung des Fortbestands freudvollen Chorgesangs ist der Vorstand auf der Suche nach Kooperationen mit befreundeten Institutionen. So gibt es etwa seit einiger Zeit Erfolg versprechende Gespräche mit der Tettnanger Musikschulleitung. Und natürlich wird auch wieder über öffentliche Konzertauftritte nachgedacht. Bereits in naher Zukunft wird der Liederkranz in der Kapelle St. Johann konzertant auftreten; ein Termin steht (noch) nicht fest.

Einstimmig für eine weiteres Funktionsjahr bestätigt wurde letztlich der Vorstand.

Ganz im Zeichen langjähriger Sangesfreude standen die Ehrungen: So wurden Astrid Plavec und Bruno Ruetz als Dank für die 40-jährige Treue zum Chorgesang mit der Silbernen Ehrennadel des Schwäbischen Chorverbandes ausgezeichnet. Claudia Scherle wurde für ihre 20-jährige Zugehörigkeit zum Liederkranz geehrt. Und auch Chorleiter Andres Kiraly erhielt aus den Händen des Vorsitzenden für sein 20-jähriges Jubiläum beim Liederkranz eine Ehrenurkunde des Vereins.