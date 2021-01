19-Jähriger fährt mit zwei Kumpels bekifft Auto

Mit Anzeigen müssen drei junge Männer im Alter von 18, 19 und 22 Jahren rechnen, nachdem sie am Sonntag zusammen in einem Auto bei Obereisenbach unterwegs waren und von einer Streifenwagenbesatzung kontrolliert wurden. Die Polizisten nahmen Marihuana-Geruch aus dem Fahrzeuginneren wahr und stellten bei der Überprüfung des 19-jährigen Fahrers deutliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Bei der Durchsuchung der Fahrzeuginsassen fanden die Beamten sowohl in einem Rucksack des Fahrers, beim 18-jährigen Beifahrer, als auch beim auf der Rückbank sitzenden 22-Jährigen Betäubungsmittel-Utensilien auf, erklärt die Polizei. Da der Drogenvortest beim Fahrzeugführer positiv auf THC reagierte, musste er die Beamten in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten, wo eine Blutentnahme veranlasst wurde.

Auf alle drei kommt neben einem Verstoß gegen die aktuelle Corona-Verordnung ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Gegen den 19-Jährigen wird darüber hinaus auch wegen Fahrens unter der Wirkung berauschender Mittel ermittelt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. erklärt die Polizei weiter.