18-Jähriger verletzt Polizeibeamten

Zu Widerstandshandlungen gegenüber Polizeibeamten kam es im Rahmen einer Personenkontrolle am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr durch einen 18-Jährigen in der Schlossstraße. Der junge Mann war einer Zivilstreife zusammen mit seinem 19-jährigen Begleiter aufgefallen, da dem Polizeibericht zufolge beide augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen und den Beamten auch aus der Vergangenheit bereits bekannt waren. Als der 18-Jährige daraufhin durchsucht werden sollte, schlug er unvermittelt mit der Faust nach einem Polizeibeamten. Dieser konnte dem Schlag ausweichen. Erst nach Eintreffen weiterer Unterstützungskräfte gelang es schließlich, den 18-Jährigen vorläufig festzunehmen. Dagegen wehrte er sich massiv und trat um sich. Hierdurch erlitt ein Polizeibeamter eine leichte Verletzung an der Hand.

Sein 19-Jähriger Bekannter versuchte im selben Moment zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch von einem Polizeibeamten nach kurzer Verfolgung gestoppt und ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Beide Personen wurden zum nahegelegenen Polizeiposten gebracht und dort durchsucht, hierbei wurde lediglich bei dem 19-Jährigen ein Grinder mit Marihuanaresten aufgefunden.

Der 18-Jährige beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten fortwährend mit Kraftausdrücken. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wurden beide auf freien Fuß entlassen. Der 18-Jährige wird nun wegen der Tätlichkeiten und der Beleidigungen, der 19-Jährige wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln, angezeigt Anzeige.