18.8.18: Dreimal ein besonderes Geburtsdatum

Willkommen, kleine Knirpse: Gleich drei Kinder haben im Kreißsaal der Klinik Tettnang am vergangenen Samstag das Licht der Welt erblickt. Das ist so weit nichts Ungewöhnliches, abgesehen vom Geburtstag: Es ist der 18.8.18. Für die kleine Romy Hagg war es der erste offizielle Fototermin, schreibt die Klinik Tettnang im Eigenbericht. Die Kleine meisterte diese mit Papa Martin und Mama Ramona aber bravourös, kurz bevor sie zu ihnen nach Neukirch umziehen wird. So wie bei Romy wird auch bei Louanne Windecker aus Untereschach der 18. 8. ’18 als Geburtstag im Ausweis stehen. Insgesamt erblickten bis zu diesem Datum im Kreißsaal der Klinik Tettnang übrigens 406 kleine Mädchen und Jungen das Licht der Welt.