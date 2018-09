17:27-Niederlage nach miserabler Leistung

Das erste Saison-Heimspiel hatten sich die Landesliga-Handballerinnen der SG Argental anders vorgestellt. Laut Vereinsbericht fanden sie am Samstagabend zu keinem Zeitpunkt ins Spiel und mussten sich gegen den Aufsteiger SG Herbrechtingen-Bolheim in der Tettnanger Carl-Güher-Halle mit 17:27 (9:13) geschlagen geben. Für die SGA war es die zweite Niederlage in Folge.

Nach dem ersten Treffer der Partie durch die Gastgeberinnen folgte eine torarme erste Halbzeit. Die SGA-Handballerinnen starteten ziemlich unkonzentriert und mit zu wenig Bewegung. Nach 18 Minuten stand es 3:6 auch Sicht der Mannschaft von Argentals Coach Uwe Bittenbinder.

Sieben-Tore-Lauf

Zwar konnten seine Spielerinnen in der Folge auf 5:6 verkürzen, doch danach machten sie erneut zu viele Fehler, in die Abwehr stand man zu passiv. So fiel es den Aufsteigerinnen nicht schwer sich wieder abzusetzen (10:6; 24.). Zur Halbzeitpause führten die Gäste mit 13:9.

Nach Wiederanpfiff verschlief die SG Argental die ersten Minuten komplett. Nach der 14:11-Führung legte Herbrechtingen-Bolheim einen Sieben-Tore-Lauf hin und erhöhte so in der 38. Minute vorentscheidend auf 21:11.

Maike Bittner verletzt sich

Hier waren es hauptsächlich die verworfenen Bälle und technischen Fehler, welche das Gästeteam zu Tempogegenstößen einluden. Hinzu kam die Verletzung von Maike Bittner. Die restlichen 20 Minuten versuchten die Argentälerinnen, den Abstand nicht noch größer werden zu lassen. Am Ende unterlag die SGA mit 17:27.

Die Mannschaft um SGA-Trainer Bittenbinder hat sich im ersten Heimspiel unter Wert verkauft und es den Gegnern ziemlich einfach gemacht. Doch an Tagen, an denen nichts funktioniert, ist es schwierig, Zählbares mitzunehmen.

Ob im nächsten Spiel am Sonntag, 30. September, in Schnaitheim die Trendwende gelingt, da man auf zwei weitere Spielerinnen verzichten muss. Für den SGA-Kader heißt es, aus den kommenden Partien das Beste zu machen.