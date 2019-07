172 Radhelden sind bei der „Tour de Manzenberg“ am Start

Der Württembergische Radsportverband hat an der Grundschule Manzenberg in Tettnang junge Fahrradfahrer fit für den Straßenverkehr gemacht. 172 Kinder haben sich an der Aktion beteiligt, wie die Schule in einer Pressemitteilung schreibt.

Es ist 8.30 Uhr und ein sonniger Tag im Juli, viele helfende Eltern und einige ältere Schüler der Sekundarstufe stehen nach einer Einweisung durch Organisator Karl-Hein Nagel vom Württembergischen Radsportverband an den Stationen bereit. Auf dem Schulhof wirkt es fast wie beim Start der Tour de France, als sich die 172 Kinder und 172 Fahrräder in Bewegung setzen – alles nur eben ein bisschen kleiner bei der „Tour de Manzenberg“.

An insgesamt zwölf Stationen üben die Kinder mit ihrem eigenen Fahrrad im Sitzen und im Stehen zu fahren, die Balance zu halten, Slalom zu fahren und Hindernissen geschickt auszuweichen. Alles Fertigkeiten, die man braucht, um sein Rad gut zu beherrschen und gleichzeitig die Umgebung im Blick zu haben. Die Lehrkräfte begleiten ihre Klassen von Station zu Station und sind begeistert davon, wie konzentriert und diszipliniert die Kinder hier ans Werk gehen. Rücksichtnahme, sich gegenseitig helfen und Mut machen zeichnet die Kinder an dem Tag ganz besonders aus, schreibt die Grundschule.

Um 12.30 Uhr haben alle Kinder alle Stationen durchfahren und manchen tut schon der Po weh, aber alle strahlen und wollen als Hausaufgabe drei Kilometer Radfahren.