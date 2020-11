17-Jähriger verletzt Frau an Schulter

Wegen einer Streitigkeit, die in Form von Handgreiflichkeiten eskalierte, hat die Polizei in der Nacht auf Donnerstag eine Wohngemeinschaft in der Ravensburger Straße anfahren müssen. Ein bislang unbekannter Mann geriet mit mehreren Bewohnerinnen in Streit. Dabei verletzte er eine 17-Jährige an der Schulter. Der Polizeiposten Tettnang hat gegen den Täter nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.