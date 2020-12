17 Corona-Fälle bei der Diakonie Pfingstweid bestätigt

Von Schwäbische Zeitung

Die Zustellung von Paketen wird sich nach einem Einbruch in Biberach laut Polizeibericht vereinzelt verzögern. In der Nacht zum Samstag ist ein Unbekannter in das Verteilzentrum der Deutschen Post in der Wilhelmstraße eingedrungen.

Der Einbrecher öffnete gewaltsam die Tür. Anschließend öffnete er unzählige Pakete, nahm den Inhalt heraus und verteilte ihn teils wahllos im Raum. Möglicherweise hat er die wertvollsten Dinge mitgenommen. Was genau fehlt, steht bislang nicht fest.