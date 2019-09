16 Kinder aus dem Argental entdecken den Wald für sich

Den Wald mit all ihren Sinnen haben 16 Kinder im Rahmen des Ferienprogramms im Argental erlebt. Beim Waldtag in Tannau waren auch die Förster Jürgen Holzwarth und Birgit Kienle mit von der Partie, ebenso ihre zwei Hunde. Beide sind fürs Forstamt Bodenseekreis tätig. Am Dienstag lernten die Schüler im Alter zwischen neun und 14 Jahren spielerisch viel über die Tiere und Pflanzen im Wald und entdeckten dabei allerlei Interessantes.

Bei einem lehrreichen Spiel erklärte Försterin Kienle, dass Eichhörnchen ihre Vorräte verstecken, da die „Waldpolizei“, der Eichelhäher, diese Vorräte während ihres Winterschlaf sonst „klaut“. „Das ist aber keine nette Polizei, eher ein Bandit“, war die Antwort der Kinder. Genau in diesem Moment hörte man ein Krähen. Holzwarth bat um Ruhe, damit alle den Ruf des gerade angesprochenen Eichelhähers hören konnten.

Bei dem Spiel wurde die Gruppe in Eichhörnchen und Eichelhäher eingeteilt. Die Eichhörnchen versteckten ihre Walnüsse und die Eichelhäher versuchten daraufhin, wie in freier Natur die Verstecke auszurauben. Die Kinder stellten dabei fest, dass Eichhörnchen, die ihren Vorrat auf mehrere Verstecke verteilt und verbuddelt hatten, dabei die besseren Überlebenschancen haben.

Auch bei dem nächsten Spiel hatten die Schüler nicht nur Spaß, sondern lernten gleichzeitig viel über die Jagdstrategien der Tiere in freier Wildbahn – und dass diese, genauso wie sie, nur bei gelungener Teamarbeit an ihre Beute kommen. Auch über Ressourcenschonung teilte Holzwarth sein Wissen. Die Kinder konnten das selbst ausprobieren. Am Beispiel von nur schwer abbaubarem Kunststoff, scharf und rostig werdendem Metall sowie sich ganz samtig-weich anfühlendem Holz lernten sie etwas über Umweltschutz. Auch erklärte Jürgen Holzwarth, wie Holz wirtschaftlich genutzt werden kann.

Raus aus dem kühlen, feuchten, sonnengeschützten Wald, in dem man bei jedem Schritt das Knacksen der Äste oder das Rascheln der Blätter hört, ging es zurück auf den warmen Waldweg. Dort gab es eine kleine Vesperpause. Doch Ruhe gab es dabei für die Kinder kaum. Die hatten ihre Augen nämlich überall: Einer entdeckte das rosa blühende Springkraut am Wegesrand, woraufhin alle aufsprangen und das Gewächs genauer betrachteten.

Nachdem Holzwarth in die Runde fragte, ob dieses Gewächs eher gut oder schlecht ist, hieß es im Chor: „Schlecht natürlich!“ Er erklärte , dass das ursprünglich aus Indien stammende Gewächs oft bekämpft wird, da es als Verjüngungshindernis und Bedrohung für andere Pflanzenarten gilt. Als er jedoch erwähnte, man könne die Samen essen, die oft schon bei einer Berührung herausspringen, probierten die Kinder vorsichtig die leicht nussig schmeckenden kleinen Samen.

Johann (9) und Lian (10) erzählten im Gespräch voller Stolz, dass sie schon viel über den Wald wissen. Die beiden sind schon im Kindergarten gern und regelmäßig in den Wald gegangen. Deswegen haben sie auch diesen Tag genossen. Auf die Frage, ob ihnen der Schutz des Waldes und der Umwelt wichtig sei, lautete die Antwort: „Auf jeden Fall: Mit dem Lebensraum der vielen Tiere soll man vorsichtig umgehen.“ Johann fügte hinzu, dass er sogar bald an einer Demonstration teilnehmen werde, bei der es genau darum gehe. Auch Förster Holzwarth war von dem Vorwissen der Teilnehmer begeistert.

Egal ob kleine Frösche, ein riesiger Ameisenhaufen, eine Blindschleiche oder ein vom Borkenkäfer zerfressenes Stück Rinde: Alles wurde genaustens betrachtet, hinterfragt oder mit Händen erkundet. Zum Abschluss grillte die Gruppe zur Stärkung. Die Kinder lernten, wie man ein Feuer ohne Feuerzeug, sondern einzig und allein mit den im Wald verfügbaren Materialien entzünden kann.

Waldpädagogik findet in oder um das Tannauer „Waldschlösschen“ herum des Öfteren statt, um genau diese Naturerlebnisse zu vermitteln, individuelle und gemeinschaftliche Naturerfahrungen anzubieten und eine waldbezogene Bildung zu fördern. So sollen bereits Kinder für Themen wie Klimawandel und Umweltschutz sensibilisiert