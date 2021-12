157 000 Euro Spende aus Gewinnspar-Budget – Crowdfunding der Volksbank für Vereine erfolgreich gestartet

Die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang spendet im Jahr 2021 wieder über 157 000 Euro aus ihrem Gewinnspar-Budget. „Da wir jedes Jahr eine große Summe aus unserem Gewinnspar-Budget spenden dürfen, haben wir die Vergabe unserer Spenden auf eine breite Basis gestellt“, so Jürgen Strohmaier, Vorstandsvorsitzender der Volksbank, in einer Pressemitteilung des Geldinstituts.

Das Herzstück stellte im Jahr 2021 wieder die Aktion „gemeinsam mehr“ dar. Bei diesem Projekt konnten sich Vereine, Schulen, Kindergärten und gemeinnützige bzw. soziale oder kirchliche Institutionen vom 15. Juli bis zum 30. September auf der Website der Bank mit ihren Projekten um eine Spende bewerben. Über 130 Bewerbungen wurden eingereicht. In einer Jurysitzung wurde jedes einzelne Projekt von den Juroren bewertet und im Ergebnis freuen sich über 100 Vereine und Institutionen über eine Unterstützung der Bank.

„Uns ist es wichtig, als Partner vor Ort auch in herausfordernden Zeiten das Engagement unserer Mitmenschen zu honorieren und zu unterstützen“, so Strohmaier. Eine Vielzahl der Bewerber gab bei der Bewerbung an, im Jahr 2021 nur schwer Gelder generieren zu können. Vereinsfeste oder große Sportveranstaltungen waren aufgrund der Auflagen nur schwer durchführbar. Somit sind den Vereinen gewohnte Einnahmequelle weggebrochen. „Dies können wir mit unserer Spendenaktion zwar nicht kompensieren, aber ein wenig helfen können wir schon“, so Thomas Stauber, Mitglied des Vorstandes.

Darüber hinaus bietet die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang seit Anfang des Jahres erfolgreich ganzjährig die Crowdfunding-Plattform „viele schaffen mehr“ an. „Als Genossenschaftsbank war es für uns nur konsequent, diese in unserem Haus einzuführen“, so Dirk Bogen, Mitglied des Vorstandes.Auf dieser Plattform haben Schulen, Kindergärten, Vereine und gemeinnützige oder soziale Institutionen die Möglichkeit, Gelder für Projekte einzusammeln. Nicht nur übernimmt die Bank die gesamten Kosten rund um die Plattform für ihre Vereine, alle Projekte werden seitens der Bank zusätzlich persönlich begleitet und bei Werbemaßnahmen unterstützt. Das Co-Funding, bei dem aktuell jede Spende bis maximal 50 Euro pro Unterstützer und Projekt seitens der Bank verdoppelt wird, finanziert die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang ebenfalls aus den Spendengeldern des Gewinnsparvereins. Unter viele-schaffen-mehr.de/volksbank-fntt können die aktuellen und auch abgeschlossenen Projekte angeschaut werden und natürlich weiterhin bespendet werden.

Weiterhin ist die Volksbank sehr aktiv und erfolgreich bei dem Projekt „Garten hoch 3“ beteiligt, bei dem Schulen und Kindergärten Hochbeete und Insektenhotels zur Verfügung gestellt bekommen, um diese bei Bedarf in den Unterricht einbinden zu können. So wurden 2021 weitere 30 Insektenhotels und neun neue Hochbeete an die Kindergärten und Schulen ausgeliefert. Seit 2019 wurden somit beinahe 100 Hochbeete und 30 Insektenhotels an die Schulen und Kindergärten verschenkt.