150 000 Kilo Hilfsgüter auch aus Tettnang

Aktion Weihnachtsfreude in Corona-Zeiten? Ja, das Hilfswerk Hoffnung in Tettnang hat tatsächlich eine Fülle an Hilfslieferungen erreicht. Aus den geplanten sechs wurden am Schluss acht Lastwagen, die von Rudersberg nach Rumänien gefahren sind. Darüber informiert der Vorsitzende Hans-Werner Kast in einer Mitteilung. In Tettnang fand die Sammlung am 13. November am Parkplatz Ried beim Freibad statt. Vier Laster wurden laut Mitteilung von deutschen Firmen kostenlos zur Verfügung gestellt. Die restlichen vier Hilfstransporte wurden mit rumänischen Speditionen durchgeführt.

Tettnanger Bürger, Kindergärten und Schulen haben wieder fleißig Pakete gesammelt. „Die Spendenfreudigkeit der Tettnanger Bürger war selbst in der Corona-Krise ungebrochen groß, sodass unser zehn Tonner Anhänger ganz voll geworden ist“, schreibt der Verein anerkennend. „Unser Dank geht auch an die Stadtverwaltung, die unser Hygienekonzept akzeptiert hat, somit konnten wir diese wichtige Sammelaktion reibungslos durchführen. Unterstützung erhielten wir ebenfalls von der ,Schwäbischen Zeitung’, die Jahr für Jahr unsere Berichte veröffentlicht.“ Dietmar Rossa organisiert die Aktion Weihnachtsfreude in den Kindergärten und Schulen der Stadt.

Ein paar Eckdaten, wie viele Spenden transportiert wurden: 148 859 Kilogramm Hilfsgüter gesamt, 6480 Geschenkpakete mit einem Gewicht von 62 692 Kilogramm, 26 490 Kilo Lebensmittel, 25 835 Kilo gebrauchte Kleidung, 7185 Kilo neue Kleider, 3000 Kilo Desinfektionsmittel, 23 657 Kilo Verschiedenes (Spielwaren, Fahrräder, Gesichtsmasken, Kosmetikartikel und mehr). Insgesamt wurden 50 Institutionen beliefert, zu denen zehn Sozialstationen gehören, mit denen das Hilfswerk Hoffnung eng zusammenarbeitet.

„Angesichts der Armut und der Depression, die wir allerorten in Rumänien angetroffen haben, waren die Geschenkpakete von Hoffnung ein starkes Zeichen der Liebe Gottes, die wir in viele Haushalte bringen durften“, schreibt Kast. „Zahlreiche Familien konnten es nicht fassen, von ,Fremden’ aus Deutschland besucht zu werden. Ihre Reaktion: ,Noch nie hat jemand unsere Not wahrgenommen und uns etwas geschenkt.’“

Sozialstationen haben in diesem Jahr einen Großteil der Verteilung übernommen. Ramona von „Hands of Hope“ erzählt: „Die größte Not sind die fehlenden Lebensmittel. Zu viele Menschen haben ihre Arbeitsstelle verloren, und es ist alarmierend, dass sie in dieser Corona-Zeit keinerlei Einnahmen erwirtschaften können.“

Claudiu von „Brot des Lebens“ schreibt: „Die Geschenkpakete haben wir weiträumig verteilt. Die Kleidung wurde von uns sortiert, und die bedürftigen Menschen nehmen sich, was sie benötigen. Wir haben auch ein Krankenhaus und zwei Altenheime beliefert.“

Josif von der Suppenküche in Pascani berichtet am Telefon: „Ein Teil der Lebensmittel, die ihr geschickt habt, wurde in unserer Sozialkantine für die Armenspeisung verwendet. Wöchentlich bereiten wir 160 Portionen vor. Mit den Familienpaketen haben wir bedürftige Familien in den Dörfern der Umgebung versorgt.“

Jancsi von der „Suppenküche für Romakinder in Baia Mare“ lässt die Spender wissen: „Eure Hilfe war wirklich lebensnotwendig für die bedürftigen Familien. Es ist euch gelungen, ein Lächeln ins Angesicht dieser Kleinen zu bringen. Mit euren Geschenkpaketen und Lebensmitteln wurden viele Nöte gelindert.“